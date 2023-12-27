كبسولة تصدر ذبذبات يمكن ابتلاعها لتعزيز الشعور بالشبع

عندما يتناول المرء وجبة دسمة، ترسل المعدة إشارات إلى المخ من أجل إعطاء الشعور بالشبع، وبالتالي يدرك أنه قد آن له التوقف عن الأكل. وكذلك تبعث المعدة المملوءة بالسوائل، الإشارات نفسها إلى المخ، لذا ينصح الأطباء الأشخاص الراغبين بإنقاص أوزانهم بشرب كوب من الماء قبل تناول الوجبة الغذائية.

وابتكر باحثون في الولايات المتحدة تقنية جديدة، للاستفادة من هذه الخاصية ألا وهي كبسولة تُصدر ذبذبات، وتعطي شعوراً بالشبع عند ابتلاعها. وتفعّل الكبسولة الإشارات التي تصل إلى المخ، وبالتالي تعطي شعوراً وهمياً بالامتلاء.

وفي إطار الدراسة، أعطى باحثون من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، حيوانات تجارب الكبسولة الجديدة قبل 20 دقيقة من الأكل، ووجدوا أنها تتسبب في إفراز الهرمونات التي تعطي الشعور بالشبع، وتقلل حجم الوجبة التي يتناولها الحيوان 40%.