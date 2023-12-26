مهرجان دبي للتسوق.. رحلة في عالم النكهات الفريدة

في أجواء احتفالية، يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ29 مجموعة من أفضل العروض والفعاليات الترفيهية، منها تجارب الطعام الاستثنائية وفنونه.

وتستمر فعاليات مهرجان دبي للتسوق حتى 14 يناير المقبل، وتتضمن أجمل تجارب الطعام وأحدث اتجاهاتها وتطوراتها، من عربات الطعام الاقتصادية والمطاعم الراقية ومنافذ المأكولات المحلية، والعديد من أشهر الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان من أنحاء العالم، مع مجموعة واسعة من خيارات المأكولات والحلويات والأطباق الصحية وغيرها خلال هذا الموسم.

«كانتين X»

وخلال «دبي للتسوق» يكون عشاق الطعام على موعد مع رحلة رائعة في عالم النكهات المتنوعة والجديدة، إذ تقدم الدورة الأولى من فعالية «كانتين X» التي تنظم بحديقة مشرف حتى 31 الجاري، نكهات فريدة من أشهر المطابخ والعلامات، إضافة إلى أجمل التجارب وأروع الأنشطة. كما توفر الفعالية الجديدة والمبتكرة والمستلهمة من «كانتين الشاطئ من اتصالات» تجارب فنون طهي مميزة وتناول الأطعمة بأجواء ممتعة في أحضان الطبيعة.

وتفتح الفعالية أبوابها من الرابعة عصراً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويشارك فيها أكثر من 20 مطعماً محلياً.

وتمثل «كانتين X» وجهة مثالية للأطفال، إذ توفر أجواء ممتعةً لجميع أفراد العائلة، سواء كانوا يرغبون في تناول الطعام، أو الجلوس بين أحضان الطبيعة، أو ممارسة الألعاب الممتعة، لاسيما للأطفال الصغار.

خيارات متنوعة

وتعود فعالية «اتصالات إم أو تي بي»، السوق التي تعد إحدى أهم فعاليات مهرجان دبي للتسوق، في دورتها الجديدة في حي دبي للتصميم، لتُلهم زوارها بأروع تجارب التسوق وأحدث صيحات الموضة والتجميل وأقوى العروض، إضافة إلى تجارب الطعام خلال الفترة من الخامس إلى 14 يناير المقبل، كما تُقدم لزوارها تجارب أخرى تتضمن أحدث المنتجات.

وتستقبل مدينة الشتاء في مدينة إكسبو دبي زوارها حتى السابع من يناير المقبل مع تجارب مناسبة لجميع الأعمار وأجمل الأجواء الشتوية. وتقدم أكشاك الطعام أطيب المأكولات الموسمية المُحضّرة بعناية، كما تحتفي مدينة جميرا التي تعد من الوجهات المميزة بزوارها مع تجارب تناول أشهى المأكولات الموسمية والمشروبات المُحلاّة والشوكولاتة الساخنة وكعكة الزنجبيل لدى أكشاك الطعام المتنوّعة، والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية العائلية وغيرها، كما سيقضي الزوار أروع الأوقات في الحديقة الشتوية السنوية في «حبتور بالاس دبي»، وسيعيشون أجمل التجارب مع ألذ المأكولات من عربات الطعام، وسيشاهدون العديد من العروض الاحتفالية التي تقدمها مواهب فنية محلية حتى 31 يناير المقبل، فيما تقدم أضواء دبي تجربة مميزة لزوارها هذا العام في دورتها الأضخم والأفضل منذ إطلاقها، إذ تتضمن مجسمات ضوئية تنشر الفرحة وتجارب بصرية مذهلة، إضافة إلى تجارب الطعام التي تلبي أذواق جميع أفراد العائلة.

إضافة إلى ذلك، تقدم «أضواء دبي» تجارب طعام ممتعة في مواقع عدة خلال مهرجان دبي للتسوق، منها حي دبي للتصميم.

وتوفر «ذا باي بي سوشيال» الوجهة الجديدة على الواجهة البحرية في دبي فستيفال سيتي مول، للزوار أروع المأكولات من عربات طعام تقدم أصنافاً مختلفة من المأكولات، ومجموعة مختارة من السندويشات وكذلك المشروبات التي تمثل ثقافات مختلفة.

وقدم «ذا هب» مهرجان المأكولات تجربة مميزة لعشاق الطعام في «دبي للتسوق»، إذ أمتع الحدث الذي استضافته «ون سنترال» زواره بألذ المذاقات والنكهات، كما وفر للأطفال أجواء مرحة من خلال منطقة خاصة للعب والترفيه، ليعيش أفراد العائلة تجارب لا تنسى.

المهرجان يرضي كل الأذواق من عربات الطعام الاقتصادية إلى المطاعم الراقية والطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان.

مبادرة «طازجة»

تستضيف حديقة الصفا الدورة الثالثة من المبادرة المجتمعية «سوق المزارعين» أيام السبت من الرابعة عصراً حتى 10 مساءً حتى 24 فبراير المقبل. وتحتفي هذه المبادرة بالحياة المحلية الزراعية في دولة الإمارات وتجمع المزارعين والمنتجين تحت سقف واحد.

وتتميز المنتجات المحلية المعروضة بأنها طازجة وعضوية وتتضمن الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان الصحية وعدد من المأكولات المحلية المشهورة.

وتقدم السوق أيضاً منتجات عضوية، وعسلاً طبيعياً، وأنواعاً عدة من التمور والخضار العشبية الصحية. ويقصد السوق الكثير من الزوار للقيام بنزهة حاملين معهم سلالهم ليملؤوها بمنتجات محلية طازجة وعضوية، ويتواصلوا مع المزارعين في أجواء خاصة، إضافة إلى عدد من الأنشطة الترفيهية. وتعتبر السوق من الفعاليات المميزة في المهرجان والتي تقدم تجارب تحتفي بالزراعة المحلية.