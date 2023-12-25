أميركية من ألاباما برحم مزدوج تنجب توأماً

في حالة نادرة، رزقت امرأة من ولاية ألاباما الأميركية، لديها رحمان نتيجة عيب خَلقي، بتوأمين تتمتعان بصحة جيدة.

وأعلنت كيلسي هاتشر، وهي أم الآن لخمسة أطفال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها وزوجها كيلب، استقبلا مساء الثلاثاء، روكسي لايلا، ثم رزقا صباح اليوم التالي بشقيقتها ريبيل لاكن، في مستشفى برمنجهام بجامعة ألاباما.

وكتبت كيلسي على «إنستغرام»: «وُلدت طفلتانا المعجزتان! لقد قررتا أنهما نادرتان بدرجة كافية من الناحية الإحصائية، ليكون لكل واحدة منهما عيد ميلادها المستقل أيضاً!»

ولدى هاتشر رحم مزدوج نادر، وحملت بجنين في كل جانب، وهو حمل نادر بدوره، إذ يبلغ احتمال حدوثه واحداً في المليون.