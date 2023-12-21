صدم الرجل وجرَّه معه لـ 65 كيلومتراً .. معتقداً أنه غزال

فاجأ حادث تصادم مميت في ولاية تكساس الشرطة بعد العثور على ضحية الاصطدام في مقعد الراكب بجوار السائق على بعد 65 كم من موقع الحادث حيث أصيبت الضحية بصدمة قاتلة، ليسحبها معه السائق لتلك المسافة الطويلة، مدافعا عن اعتقاده بأنه "صدم غزالا".

وهاجم رئيس الشرطة كريستوفر كوك السائق قائلا : "عندما تكون معاقًا إلى هذا المستوى، حيث تصطدم بأحد المشاة على الطريق وتعتقد أنه حيوان، فهذه إعاقة كبيرة". وأضاف "طوال سنواتي الـ 28، لم أتعامل قط مع قضية كهذه". ولا تزال الشرطة تحاول معرفة ما حدث بالضبط، لكنها تعمل ببطء على تجميع القطع المربكة معًا.

ففي حوالي الساعة 11 مساءً، اتصل أحد المارة بالشرطة للإبلاغ عن سائق بدا وكأنه أغمي عليه على عجلة القيادة في موقف السيارات التابع لأحد المطاعم. وقال المتصل أيضًا إن "سيارة كيا فورتي الرمادية الخاصة بالسائق يبدو أنها تعرضت لأضرار جسيمة في غطاء محركها وزجاجها الأمامي" وعندما وصلت الشرطة عثرت على السائق، لكنهم اكتشفوا أيضًا شخصًا آخر في مقعد الراكب الأمامي، أعلن المسعفون وفاته لاحقًا.

واعتقلت الشرطة السائق نيستر فلوريس، الذي زعمت أنه كان تحت تأثير الكحول حينها. وقال فلوريس البالغ من العمر 31 عاماً للشرطة إنه يعتقد أنه اصطدم بغزال في مكان ما في دالاس.

لكن الشرطة أكدت أن فلوريس صدم شخصا بسيارته في مكان ما بين أرلينغتون ووايت سيتلمنت، وهي ضاحية في شمال فورت وورث، وأن الاصطدام كان شديدا لدرجة أنه تم إلقاء الضحية داخل السيارة. وقال كوك إن هناك "صدمة كبيرة في الجسم (بما في ذلك) فقدان بعض أجزاء الجسم". وتابع: "كان هذا المشهد صعبا للغاية بالنسبة لفرق الإطفاء لدينا، وفرق الشرطة، وفرق المسعفين لدينا حتى للعمل في قضية كهذه".

ويواجه فلوريس اتهامات بالتسمم والقتل غير العمد واحتمال الضرب والهروب. وكشف كوك إن السائق فلوريس لديه إدانة سابقة بالقيادة تحت تأثير الكحول.