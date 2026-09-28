"عين الشرطة" تقود إلى ضبط عصابة تضم 22 مُتسولاً في دبي

تمكنت شرطة دبي من ضبط عصابة تسول مُنظمة تضم 22 متسولاً، إثر تورطهم في ممارسة التسول على عدد من الطرق الرئيسية والحيوية في الإمارة، وذلك بعد بلاغ ورد عبر خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي، حيث ساهم البلاغ في كشف أسلوب عمل العصابة الذي يعتمد على استدرار عطف السائقين بدعوى حاجتهم إلى أجرة السفر، ليتم تتبع تحركات أفرادها وإلقاء القبض عليهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومة بشأن أشخاص يستوقفون السائقين على الطرق، مدعين أن السبل تقطعت بهم وأنهم بحاجة إلى مبالغ مالية لتغطية أجرة السفر، حيث باشرت الفرق الميدانية المختصة، فور تلقي البلاغ، عمليات البحث والتحري، وتمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهم وتتبع تحركاته.

وكشفت عمليات التحري أن الواقعة لم تكن ممارسة فردية، وإنما نشاطاً مترابطاً تتبعه مجموعة من الأشخاص في عدد من المواقع الحيوية، من بينها شارع الخور، ورأس الخور، ومحيط جسر بوكدرة، وجسر شارع دبي- العين.

وبعد استكمال عمليات الرصد وجمع المعلومات، وضعت الجهات المختصة خطة أمنية أسفرت عن ضبط جميع أفراد العصابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

الشراكة المجتمعية

وأكدت شرطة دبي أهمية الدور الذي يؤديه أفراد المجتمع في دعم جهود الأجهزة الأمنية والتصدي للممارسات المخالفة، مشيرة إلى أن البلاغ الذي ورد عبر منصة "عين الشرطة" كان نقطة البداية في رصد هذه الممارسات والوصول إلى المتورطين فيها، بما يعكس أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز منظومة الأمن والأمان.

وشددت على أن التسول على الطرق الرئيسية لا يمثل ممارسة مخالفة فحسب، وإنما قد يشكل خطراً على سلامة المتسولين ومستخدمي الطريق، نتيجة التوقف في مواقع غير آمنة أو على طرق تشهد حركة مرورية كثيفة، داعيةً الجمهور إلى عدم الاستجابة لهذه الأساليب، وعدم التوقف في المواقع التي قد تعرضهم أو تعرض الآخرين للخطر.

عين الشرطة

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع، عند رصد مثل هذه الحالات، إلى الإبلاغ عن هذه الممارسات فوراً عبر منصة "عين الشرطة" المتاحة ضمن تطبيق شرطة دبي، مؤكدة أن البلاغات يتم التعامل معها بسرية، وأن سرعة الإبلاغ تسهم في تمكين الفرق المختصة من رصد الظواهر المخالفة والتعامل معها بكفاءة، بما يعزز أمن المجتمع وسلامة أفراده.