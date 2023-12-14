«تشيكن رن».. دجاجات الرسوم المتحركة الشهيرة تعود إلى الشاشة

تعود دجاجات فيلم «تشيكن رَن» الشهيرة إلى الشاشة بعد نحو ربع قرن على نجاح الفيلم الأساسي، وتوفر منصّة البث التدفقي «نتفليكس» هذا الجزء الثاني منه اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة.

ويحمل «تشيكن رَن.. دون أوف ذي ناغت»، توقيع استوديوهات «أردمان» البريطانية، ملوك هذه التقنية في التحريك التي استحالت بمثابة قطاع قائم بذاته، وفي رصيدها أعمال شهيرة سابقة بينها «والايس أند غروميت» و«شون ذي شيب».

ويبقى أكبر نجاحات هذه الاستوديوهات فيلم «تشيكن رَن» الصادر سنة 2000، الذي يتمحور حول مغامرات مجموعة من الدجاج المتحمس تحاول الهروب من حظيرتها. وأوضح صانعو الفيلم أن «الإمكانات الفكاهية التي تتمتع بها شخصيات العمل، جعلت تصوير الجزء الثاني أمراً لا مفر منه».

وقال بيتر لورد، أحد مؤسسي الاستوديو: «من الواضح أننا نعتبر أن بعض الحيوانات مضحكة، والبعض الآخر ليس كذلك، حتى لو لم نحضّر قائمة بها بالمعنى الدقيق للكلمة».

وتخلو قصة الجزء الجديد من الفيلم من أي عملية هروب واسعة، إذ تنقلب الأدوار هذه المرة، حيث يتعين على البطلين، جينجر وروكي، اقتحام مصنع للقيمات الدجاج الـ«ناغتس» لإنقاذ ابنتهما مولي.







