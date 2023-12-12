مواليد 1907.. وفاة أكبر معمر في اليابان عن 116 عاما

توفي تاتسومي فوسا، المعروف بأنه أكبر رجل ياباني سنا، عن عمر ناهز 116 عاما في مدينة كاشيوارا التابعة لولاية أوساكا.

وأفادت وسائل علام محلية بالولاية، اليوم الثلاثاء، أن فوسا الذي ولد في منطقة ياو بتاريخ 25 أبريل1907، قضى سنواته العشر الأخيرة تقريباً في مركز رعاية بكاشيوارا.

وذكرت أن فوسا كان قادرا على تلبية احتياجاته الشخصية بمفرده حتى سن 110 أعوام، ثم عانى بعد ذلك من صعوبة في التنفس.

وأشارت إلى أنه نال لقب أكبر معمر في اليابان العام الماضي بعد وفاة تاناكا كين عن 119 عاما.