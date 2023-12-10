رحيل المغني الذي أعطى الإيرلنديين «الأمل والقلب والطموح»

أقامت إيرلندا أمس وداعاً مؤثراً لشين ماكغوان، المغني الشهير لفرقة «ذي بوغز»، وأحد أهم الأصوات في الموسيقى الإيرلندية الذي توفي في نهاية نوفمبر.

وحضر جنازته مشاهير من أمثال المغني نك كايف والممثل جوني ديب والرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز وزعيم حزب الشين فين الجمهوري السابق جيري آدامز.

وترددت أصداء الأغاني الشعبية الإيرلندية على الكمان أو البيانو في كنيسة سيدة الوردية في نيناغ، وهي مدينة صغيرة في وسط إيرلندا، خلال احتفال ديني بُث على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون.

ووُضعت صورة بالأبيض والأسود لشين ماكغوان في شبابه أمام التابوت المزين بالورود الحمراء.

وفي تجسيد للأثر الذي تركه شين ماكغوان، الذي توفي عن 65 عاماً بعد مسيرة مهنية طويلة، ألقت شخصيات موسيقية عدة كلمات أو أدت أغنيات في المراسم الوداعية، مثل المغني نك كايف والفنانة الإيرلندية إيميلدا ماي التي قدمت نسخة بصوتها من الأغنية الناجحة «يور ذي وان»، التي كتبها شين ماكغوان، مع مواطنيها ليام أو ماونلاي وديكلان أورورك.

وبُثت رسالة مسجلة من مغني فرقة «يو تو» بونو، فيما تلا الممثل الأميركي جوني ديب والفنان والناشط السياسي بوب غيلدوف وزعيم الشين فين السابق جيري آدامز كلمات في المراسم.

وقال الكاهن بات غيلبرت الذي ترأس مراسم التشييع إن شين ماكغوان أعطى الشعب الإيرلندي «الأمل والقلب والطموح» من خلال موسيقاه.