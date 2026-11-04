"رايان إير" تدرس تجميد أجور الموظفين ورفع أسعار تذاكر الطيران

تعتزم شركة "رايان إير" الأيرلندية للطيران المنخفض التكلفة مراجعة نفقاتها التشغيلية، مع احتمال تجميد أجور الموظفين مؤقتاً ورفع أسعار تذاكر الطيران خلال العام المقبل، لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف وقود الطائرات، بعدما سجلت تراجعاً بنسبة 6% في أرباحها الفصلية.

وتوقعت "رايان إير" أكبر شركة طيران أوروبية من حيث أعداد المسافرين ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة بنسب ملحوظة خلال عام 2027، بسبب استمرار الضغوط على تكاليف التشغيل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري إن شركات الطيران الأوروبية قد تتجه إلى زيادة أسعار التذاكر بنسب مكونة من رقمين خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الارتفاع المتوقع لن يكون كافياً لتعويض الزيادة في تكاليف الوقود.

وسبق للشركة أن أعلنت تقليص جدول رحلاتها الشتوية استجابة لارتفاع تكاليف الوقود، في وقت تتوقع فيه نقل نحو 214 مليون مسافر خلال سنتها المالية الحالية، بزيادة 3% مقارنة بالعام المالي السابق.