دبي في عيد الاتحاد الـ 52.. فرحة وفعاليات في أرجاء المدينة

تتزيّن مدينة دبي بأعلام دولة الإمارات وبالزينة الضوئية الرائعة، وتنظيم العديد من الأنشطة العائلية، والفعاليات المباشرة في جميع أنحاء المدينة، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ52.

تُقام فعاليات عيد الاتحاد لهذا العام تحت رعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في جميع أنحاء المدينة، ويُعد عيد الاتحاد وقتاً مثالياً لقضاء أوقات مع العائلة والأصدقاء في المتنزهات الترفيهية الشهيرة، مثل القرية العالمية التي تحفل بموسم جديد حافل بالفعاليات والعروض الرائعة للزوار الذين يبحثون عن المتعة والمرح في عيد الاتحاد. وسيكون هناك عدد كبير من الأعلام والديكورات الخاصة التي ستزيّن القرية احتفالاً بتأسيس الدولة في الثاني من ديسمبر.

ويعتبر «دبي باركس آند ريزورتس» من الوجهات المفضلة للعائلات والزوار الذين يرغبون في قضاء أوقات ممتعة معاً.

كما تستعد «موشنجيت دبي» لعطلة نهاية أسبوع مليئة بالحماس في عيد الاتحاد، مع العديد من الفعاليات الحية والأنشطة الممتعة والعروض العائلية والمأكولات العالمية الشهية، مع العديد من الألعاب والمغامرات الممتعة لجميع أفراد العائلة.

ويركز منتجع «ليغولاند دبي» في الوقت الحالي على الحفاظ على البيئة، متبنياً موضوع «عام الاستدامة»، وذلك تزامناً مع احتضان دبي لفعاليات مؤتمر الأطراف «COP28». واحتفالاً بعيد الاتحاد، إذا كنتم تبحثون عن الراحة والاسترخاء خلال عطلة عيد الاتحاد، فإن هناك الكثير من العروض في انتظاركم، فعلى سبيل المثال يقدم «ذا فيو» في نخلة جميرا تخفيضاً للمقيمين والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة اليوم الوطني، كما يمكن زيارة «ميراكل جاردن» المليئة بالعجائب لمشاهدة العرض السحري الحي والموكب الذي سيقام في الساعة السادسة مساءً في المدرج.

وسيتمكن جميع أفراد العائلة في هذه المناسبة من الاستمتاع بتجربة لا تنسى من خلال قضاء أوقات ممتعة مع الدلافين. يمكنكم مشاهدة عرض الدولفين والفقمات مع العائلة في «دبي دولفيناريوم».

أما العائلات التي ترغب في الاطلاع على ثقافة دولة الإمارات فيمكنها القيام برحلة إلى متحف الشندغة، الذي سيقيم ورش العمل والعروض والفقرات التراثية لتسليط الضوء على التراث البحري للمدينة والاحتفال به، كما يحتضن متحف الاتحاد التراث الإماراتي العريق بالنظر إلى الماضي واستشراف المستقبل مع العديد من الاحتفالات الغنية بالتقاليد والتراث والترفيه.

وتقام فعالية الدانة على شاطئ جميرا المفتوح، في تجربة تدمج الماضي مع الحاضر، وإحياء التراث البحري، وترسيخ أهميته لدى المجتمع، إضافة إلى الورش التعليمية والحرف البحرية والمسابقات، وفقرة الأطفال مع مبارك ماشي، بينما يمكن للأهل الاستماع إلى أنغام فرقة العليلة، وتذوق أشهى المأكولات من المطاعم التي يشارك فيها سكان الحي.

وسيتمكن جميع أفراد الأسرة من الاستمتاع بفعاليات عيد الاتحاد في فريج الخوانيج، من ضمنها الورشات التعليمية مع «سكيل لاب» والحرف الشعبية والمسابقات. وسيقدم عبدالله الفهيدي فقرة مخصصة للأطفال، إضافة إلى عروض فرق الحربية. أما النساء فيمكنهن الاحتفال بعيد الاتحاد بطريقتهن الخاصة مع أطفالهن، والمشاركة في فعالية «سمرة» المخصصة للنساء فقط، من خلال فعاليات وحرف شعبية ومسابقات.

وستكون منطقة وادي هب في حتا من أكثر الوجهات الممتعة والمشوقة للعائلات خلال عطلة عيد الاتحاد، فهي وجهة صُممت خصيصاً لتشجع زوارها على الاستمتاع بوقتهم في الهواء الطلق.