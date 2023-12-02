نهائة مفجعة لامرأة جربت علاج بـ «الصفع على الوجه»!

اتهم معالج بديل يمارس تقنية غريبة تعرف باسم «العلاج بالصفع» بوفاة امرأة في إحدى ورشه في إنجلترا.

وقالت شرطة ويلتشير (المملكة المتحدة) إن هونغشي شياو اتُهم بالقتل غير العمد بسبب الإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاة دانييل كار جوم. وسعت الشرطة البريطانية لأول مرة إلى اعتقال شياو، وتم اعتقاله بعد تسليمه من أستراليا.

ويروج شياو لعلاج البايدا لاجين، حيث يتم صفع المرضى أو صفع أنفسهم بشكل متكرر، ظاهريًا لإطلاق السموم من الجسم، والذي غالبًا ما ينتهي الأمر بالمرضى بالكدمات أو النزيف. وتعود جذور هذه التقنية إلى الطب الصيني، لكن النقاد يقولون إنها ليس لها أي أساس علمي.

وتوفيت كار جوم، 71 عامًا، في فندق كليف هاوس الريفي في غرب إنجلترا أثناء حضورها ورشة عمل يديرها شياو.

ونقلت «بيزنس انسايدر» عن ابنها ماثيو إنها بحثت عن «طرق بديلة لعلاج مرض السكري والتعامل معه» لأنها كانت تكافح من أجل حقن الأنسولين بسبب الخوف من الإبر.«وأضاف»أعلم أنها كانت يائسة لمحاولة علاج نفسها من هذا المرض".

وقالت الشرطة إن شياو (60 عاما) من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في سالزبوري بجنوب غرب إنجلترا يوم الجمعة المقبل.