على شاشة «دبي».. «إكس فاكتور» يخوض منافساته المقبلة كامل العدد

مفاجآت بالجملة، وقرارات استثنائية اتخذها أعضاء لجنة التحكيم لأول مرة في الحلقة الخامسة من برنامج «إكس فاكتور»، التي عرضت أول من أمس، على شاشة تلفزيون دبي.

وشهدت الحلقة منافسات محتدمة لتحتفي من جهة، بانضمام كل من مهند بخيت ونينا مغربي إلى فريق تقديم البرنامج، وبإطلالة مغايرة كلياً هذه المرة للمتأهلين عن المجموعات الثلاث في استديو منافسات جديد صمم بطريقة لافتة، وبتقنيات متطورة خصيصاً لاستيعاب هذه المراحل الحاسمة التي تضم العروض المباشرة وتجارب مفاجآت البداية مع «ميدلي» غنائي مشترك، قدمه المشتركون أمام الجمهور،على إيقاع أغنية «الليلة» للنجم عمرو دياب.

وافتتحت منافسات الحلقة مع مجموعة راغب علامة، وفئة المشتركين أقل من 24 عاماً، إذ قدم الإماراتي حمدان محمد، بعد اضطرار شقيقه ناصر إلى الانسحاب من المنافسات لظروف خاصة، أداء منفرداً استحوذ به على إعجاب كل أعضاء لجنة التحكيم، التي أشادت بموهبته الفنية وحضوره اللافت على المسرح، وانضم إلى ركب هذه الإشادة الفنية كل من الإماراتي أمير الكعبي، عن أغنية «على الذكرى» لماجد المهندس، واللبنانية لونا كرم التي نجحت بدورها في لفت انتباه الجميع بعد تقديمها مقطعاً مميزاً من أغنية «خانات الذكريات»، تبعتها المشتركة المصرية حنين الشاطر، بصوتها الشجي وقدراتها الفنية العالية التي عكسها أداؤها لأغنية «كان ياما كان» لميادة الحناوي، فيما قدم العراقي أدهم لاحقاً ووسط أجواء جماهيرية مملوءة بالحماسة والتناغم، مقطعاً ناجحاً من أغنية «إذا ما أكون إلك» لوليد الشامي.

25 عاماً وما فوق

ومع مجموعة أنغام، وفئة المشتركين من فئة 25 عاماً وما فوق، نجح الفلسطيني طالب نعماني في أداء أغنية «بحبك وحشتيني» للنجم الإماراتي حسين الجسمي، وتمكن الكويتي يوسف السعدون من طرح تجربة لافتة في أغنية «لمحته» لعبدالمجيد عبدالله. أما السعودية حنين المنصور، فانحازت من جهتها، لتقديم مقطع قصير من أغنية «اعترفلك» لمحمد عبده، لتختتم المغربية شيماء عمران، منافسات هذه المجموعة بأداء أغنية «حالتي حالة» لأحمد فتحي.

ثنائيات وفرق

بينما افتتحت منافسات مجموعة «الثنائيات والفرق الموسيقية»، مع فرقة «كركبة» من الأردن، التي قدمت أغنية «ع الطاير» لصابر الرباعي، فاستحقت إعجاب واستحسان أعضاء لجنة التحكيم، تبعتها فرقة «الحرملك» من مصر، التي أشعلت حماسة الجمهور على إيقاع أغنية «كلها غيرانة» لشيرين عبدالوهاب، أما فرقة «بساطة» من سورية، فبادرت بتغيير «مقاييس اللعبة» وتكريس تجربة ظهور متفرد هذه المرة، من خلال تقديم نمط مغاير لأغنية «طب ليه» لراغب علامة.

ومع اقتراب اللحظات الحاسمة وانتهاء أداء المشتركين في مرحلة العروض المباشرة، وقرار لجنة التحكيم الصعب باستبعاد مشترك واحد من كل فئة، اندفع النجم راغب علامة وبشكل استثنائي، إلى التماس موافقة إدارة تلفزيون دبي والقائمين على البرنامج، على عدم استبعاد أي مشترك من الحلقة، في مبادرة جميلة، نالت استحسان وتأييد أنغام وعبدالله الرويشد على حد سواء، ليسدل الستار لاحقاً، عن كل منافسات الحلقة الخامسة كاملة العدد، في انتظار انتقالهم الأسبوع المقبل إلى مرحلة جديدة مملوءة بالمفاجآت.

مرحلة مخيفة

أعربت النجمة أنغام عن سعادتها الكبيرة بوصول المشتركين إلى مرحلة العروض المباشرة، متمنية من الجميع الاستفادة من هذه التجربة الفنية قدر المستطاع.

فيما وصف راغب علامة هذه المرحلة بالمخيفة، مقارنة بدفعها العديد من أصحاب الأصوات المتميزة، من الذين تعثروا في تكريس حضور لافت على المسرح، خارج حلبة المنافسة، مؤكداً دعمه لجميع المواهب الشابة حتى بعد خروجها من البرنامج.

من ناحيته، أكد عبدالله الرويشد أهمية الحضور الفني و«الكاريزما»، مشدداً على أنه يجب على الجميع إثبات جدارتهم والوصول إلى مستوى «سوبر ستار».

• منافسات الحلقة انطلقت مع مجموعة راغب علامة، وفئة المشتركين أقل من 24 عاماً.

عبدالله الرويشد:

• يجب على الجميع إثبات جدارتهم والوصول إلى مستوى «سوبر ستار».

أنغام:

• أتمنى من المشتركين الاستفادة من هذه التجربة الفنية قدر المستطاع.

راغب علامة:

• سأظل داعماً لجميع المواهب الشابة حتى بعد خروجها من البرنامج.

كواليس

نجحت نينا مغربي، من خلال فقرتها الجديدة «غرفة إكس فاكتور»، في رصد كواليس المنافسات المحتدمة وردود أفعال مشتركيها، خصوصاً حماستهم التي غلبت على أجواء البرنامج، فيما شكلت مشاركة مقدم البرامج السعودي مهند بخيت، إضافة للبرنامج ولأجواء السباقات الفنية في رؤيتها التلفزيونية الجديدة على مسرح «إكس فاكتور»، في الوقت الذي اتسمت فيه أجواء المنافسات بالراحة والإيجابية وبـ«المناكفات» المرحة التي جمعت أعضاء لجنة التحكيم.