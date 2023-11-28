وفاة 10 أشخاص جراء عواصف ثلجية في أوكرانيا

قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو اليوم، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم جراء عواصف ثلجية تجتاح البلاد.

وهبت رياح وعواصف ثلجية منذ يوم الأحد ما أسفر عن انقطاع واسع للتيار الكهربائي وإغلاق الطرق.

وكان جنوب أوكرانيا الأكثر تضررا، خاصة منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود. وانزلقت سيارات وحافلات على الطرق المتجمدة إلى الحقول وواجهت الشرطة صعوبة في سحبها بسبب الرياح العاتية.

وكتب كليمينكو على تطبيق تيليجرام "توفى 10 أشخاص في مناطق أوديسا وخاركيف وميكولايف وكييف بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضاف "أصيب 23 شخصا من بينهم طفلان".

وذكر أن التيار الكهربائي انقطع عن 411 منطقة سكنية في 11 منطقة وجرى إنقاذ أكثر من 1500 مركبة.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا، حيث توفي خمسة أشخاص بسبب الطقس، إنه تم إنقاذ ما يقرب من 2500 من السكان بعد أن حاصرتهم الثلوج.

وكتب على تطبيق تيليجرام "تم سحب 849 سيارة، بينها 24 حافلة و17 سيارة إسعاف"، مضيفا أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 300 تجمع سكني في أوديسا.