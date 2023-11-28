ذئاب جائعة تجوب شوارع إسطنبول ودببة تهاجم المتنزهين.. "فيديو"

أظهرت لقطات مصورة التقطها بعض المارة كما ذكر موقع "ODA" التركي، مجموعة من الدببة وهي تهاجم المارة في في أولوداغ قرب مدينة بورصة.

وقال موقع "ODA" التركي إن الدببة التي لم تتمكن من السبات في جبل أولوداغ الي يعتبر أحد المراكز المهمة للسياحة الشتوية، هاجمت المارة في حي ساريالان بمنطقة فيزيركوبرو في محافظة سامسون التركية، بحثا عن الطعام.

وأوضحت بعض اللقطات المصورة الدبة الأم وهب غاصبة حيث هاجمت من كانوا يسجلونها على هواتفهم المحمولة.

ولاحقا أعطى أصحاب المطاعم في المنطقة الخبز للدبة.

كما تداول نشطاء فيديو لذئاب جائعة تتجول في شوارع إسطنبول.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.