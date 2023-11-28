يقتل ابنته المراهقة بسبب مقاطع ظهرت أنها «مفبركة»

ألقت الشرطة الباكستانية القبض، أمس، على أب أطلق النار على ابنته المراهقة، لتلقى حتفها، بعدما ظهرت مع صبية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، في حادث آخر من جرائم القتل من أجل الشرف. وقال قائد الشرطة المحلية مختار أحمد، إن المراهقة التي يقال إنها كانت تبلغ من العمر 16 أو 17 عاماً، قد ضربت بالرصاص مرات عدة من مسافة قريبة في منزل عائلتها في بلدة كوهيستان (شمال البلاد)، الجمعة الماضي.

وأشار إلى أنه بدا أن مقاطع الفيديو والصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مفبركة.

وتصدرت كوهيستان، وهي منطقة جبلية قريبة من الحدود الباكستانية مع الصين، عناوين الأخبار العالمية في 2011 لحادث مماثل عندما قُتلت أربع فتيات بعدما ظهرن مع صبية في مقطع فيديو.

ووفقاً للجنة حقوق الإنسان الباكستانية، تقتل نحو 1000 امرأة في باكستان سنوياً على يد أقارب.