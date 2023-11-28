«أيام قرطاج المسرحية».. دورة استثنائية وتضامنية مع غزة

أكد مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية، معز مرابط، أن دورة هذا العام التي تبدأ في الثاني من ديسمبر المقبل ستكون «استثنائية وتضامنية مع غزة».

وتنظم الدورة الـ24 للمهرجان هذا العام، بعد أسابيع من قرار السلطات إلغاء الدورة الخاصة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية، بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مرابط «تنظم دورة هذا العام في ظرف صعب بسبب المأساة التي تعيشها غزة.. ستكون دورة تضامنية مع أشقائنا».

وأضاف في كلمة لتقديم دورة هذا العام على الصفحة الرسمية للمهرجان بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «المسرح هو فعل مقاومة ووسيلة للتعبير عن القضايا التي تخص الإنسانية والشعوب».

وتحمل دورة هذا العام بمدينة الثقافة في العاصمة شعار «بالمسرح نحيا وبالفن نقاوم».

ويتضمن البرنامج عروضاً من تونس ودول عربية وعروضاً أجنبية.

كما سيخصص المهرجان ثمانية عروض لمسرح السجون ضمن قسم «مسرح الحرية»، يشارك فيها سجناء، ومن بينها عمل مسرحي نسائي وعرضان للأطفال.