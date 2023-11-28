ريتا أورا تعود إلى مسقط رأسها.. احتفالاً بعيدها الـ 33

وصلت نجمة البوب البريطانية ريتا أورا (33 سنة)، المولودة في بريشتينا، أول من أمس، إلى كوسوفو للاحتفال بعيد ميلادها، في خطوة تحمل احتراماً لبلدها الأم الذي غادرته عندما كانت طفلة. وأظهر مقطع فيديو، نشره رئيس بلدية بريشتينا بيرباريم راما، المغنية وهي تضع يدها على قلبها وتبتسم مباشرة بعد نزولها من الطائرة ووصولها إلى الأراضي الكوسوفية. وكان أفراد عائلة أورا، وهم من الإثنية الألبانية، قد غادروا كوسوفو عام 1991 هرباً من القمع الذي فرضه الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش، بعد أن جرّد الإقليم السابق من حكمه الذاتي. وبعد وصولها إلى بريشتينا، اجتمعت أورا برئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي. وقالت إن «الرحلة وهذا اللقاء جعلاني متحمسة جداً للمستقبل». وقالت أورا في مقطع فيديو نشره كورتي عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «هذه طريقة مذهلة لقضاء عيد ميلادي. أبلغ الـ33، وأعتقد أنني أنجزت أعمالاً ملهمة كثيرة حتى اليوم». وشكر رئيس الوزراء أورا لأنّها جعلت كوسوفو «فخورة جداً كشعب ودولة». وقال كورتي مازحاً «كان يوم أحد مذهلاً لي. شاهدت مقطع الفيديو مرات عدة للتأكّد من أنّه كان حقيقة».