ميثاء المهيري: دبي لا تُحدّث زائرها عن المستقبل.. بل تجعله يعيشه

أكدت مديرة منصة الفعاليات الخارجية حول أسبوع دبي للمستقبل، ميثاء المهيري، أن شعار «لأجل إنسان المستقبل»، الذي يرفعه الحدث في نسخته المقبلة، التي تنطلق بعد غدٍ، «يعكس قناعة بأن قيمة التكنولوجيا لا تكمن في حداثتها فقط، بل في قدرتها على تحسين حياة الإنسان وتعزيز رفاهيته وتوسيع خياراته»، مشيرة إلى أن تجارب منصة الفعاليات الخارجية تركّز على الصحة والعافية والحركة والمشاعر والذاكرة وجودة الحياة، بحيث تبقى التكنولوجيا أداة لفهم التجربة الإنسانية وتحسينها، وليس غاية مستقلة بحد ذاتها.

وسيجمع «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي يُنظم بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مدى أربعة أيام، ثماني منصات رئيسة، تتنوّع أنشطتها بين الحوارات والجلسات النقاشية، واستعراض التقنيات والابتكارات الناشئة، وفرص ريادة الأعمال والاستثمار، ومناقشة السياسات والتشريعات المستقبلية، إلى جانب المسابقات والتجارب التفاعلية، كما تمتد تجارب الأسبوع إلى مواقع ومساحات مختلفة في دبي، بما يتيح لجمهور أوسع فرصة التفاعل مع الأفكار والتقنيات المستقبلية.

إطار الشعار

وعن الشعار بشكل خاص، أضافت ميثاء المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «يُشكل (لأجل إنسان المستقبل) الإطار الذي يربط مختلف المنصات والتجارب في أسبوع دبي للمستقبل، والفكرة الأساسية هي الانتقال من الحديث عن المستقبل إلى اختباره عملياً، بحيث يتمكن الزوّار من استكشاف تأثير التكنولوجيا والابتكار في حياتهم اليومية وصحتهم وبيئتهم وطريقة تعلمهم وعملهم».

وتابعت: «تترجم منصة الفعاليات الخارجية (ذا ديستركت) هذه الرؤية عبر منطقتين رئيستين: (ذا كورت يارد) التي تستكشف الحواس والمشاعر والذكريات، و(موف) التي تركّز على الحركة والعافية. كما تتيح منصة التجارب والابتكارات اختبار حلول ونماذج أولية طورتها جامعات ومراكز بحثية عالمية لمعالجة تحديات في الصحة، والغذاء، والمناخ، والمدن»، موضحة أن ما يميز تجربة هذا العام أنها لا تقتصر على الجلسات والمؤتمرات، بل تحول الحدث إلى مساحة للتجريب والتفاعل والمشاركة، حيث يصبح المستقبل تجربة يعيشها الزائر بنفسه بدلاً من أن يبقى موضوعاً للنقاش فقط.

وأشارت إلى أن الفعالية لا تكتفي بجمع المتحدثين والجمهور داخل قاعات المؤتمرات، بل تحوّل الحدث بأكمله إلى مساحة للتجريب والمشاركة، ففي منطقة الفعاليات الخارجية، يمكن للزوار التفاعل مع الروبوتات، واستكشاف مستقبل الرياضة والعافية، والمشاركة في تجارب فنية وحسية تتناول أسئلة مثل: ما لون المستقبل؟ وكيف نصنع ذكريات المستقبل؟ إضافة إلى تجارب مرتبطة بالغذاء المستدام والحياة اليومية.

وقت للتعافي

وحول تغيير التكنولوجيا لعلاقتنا مع الحركة وممارسة النشاطات، رأت مدير منصة الفعاليات الخارجية أن التكنولوجيا لم تعد تقتصر على قياس الأداء الرياضي، بل أصبحت تتيح فهماً أعمق للجسم وقدرة أكبر على تصميم تجارب مخصصة للتدريب والتعافي والوقاية من الإصابات وتحسين جودة الحياة، منوهة بتخصيص منطقة «موف» لاستكشاف مفهوم «السنوات الصحية من العمر»، إذ تضم تقنيات قابلة للارتداء من «أورا»، وأجهزة تحليل الجسم من «فيز بودي»، ومعدات اللياقة الذكية من «تيكنو جيم»، إلى جانب أجهزة القياسات الحيوية، فضلاً عن تقديم «أوكسي فيت» معدات تدريب مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما تعرض «مانغو بوت» تقنيات الروبوتات والهياكل الخارجية، بينما تتيح «كوبوتيكس» تجارب للتعافي تشمل التدليك الروبوتي و«ميت ويل دراي فلوت». وتستضيف المنطقة أيضاً مجموعة من الأنشطة الرياضية والتدريبية المتنوعة التي تمنح الزوّار فرصة اختبار هذه التقنيات بصورة مباشرة.

أما الغذاء، فيُطرح ضمن الحدث بوصفه جزءاً من تجربة الإنسان اليومية وعلاقته بالصحة والاستدامة والابتكار، وستجمع المنصة مجموعة من الشركاء الذين سيقدمون أصنافاً حصرية صُممت خصيصاً لأسبوع دبي للمستقبل، بما يتيح للزوار استكشاف مفاهيم جديدة في عالم الغذاء.

تجارب متنوّعة

وبخصوص الفن الرقمي ودوره في جعل التكنولوجيا أقرب من الناس، بيّنت ميثاء المهيري أن الفن يمتلك قدرة خاصة على تحويل المفاهيم التقنية المعقدة إلى تجارب إنسانية يمكن للجميع التفاعل معها، وعندما يلتقي الفن الرقمي بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، يصبح المستقبل أكثر قرباً من الناس وأكثر ارتباطاً بحياتهم اليومية.

ورأت أن التجارب المتنوعة تتيح للزوار فرصة التأمل في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، كما تدعو الزوار لاستكشاف «لون المستقبل»، فضلاً عن تقديم تجارب تتيح المشاركة في أعمال فنية جماعية تجعل الجمهور جزءاً من التجربة الإبداعية نفسها. فيما تُعرض الروبوتات والتقنيات الذكية، من خلال تطبيقات عملية مرتبطة بالحركة والتعافي، ما يساعد الجمهور على فهم أثرها الإنساني بعيداً عن التعقيد التقني، وهنا يصبح الفن وسيلة لطرح أسئلة إنسانية عميقة حول المستقبل لا تقل أهمية عن الأسئلة العلمية والتقنية.

وعن امتداد أثر «أسبوع دبي للمستقبل» إلى الحياة اليومية للزوار قالت المهيري: «التأثير الحقيقي لأي تجربة يبدأ بعد انتهاء الفعالية، لذلك تركّز الأنشطة على ربط القضايا العالمية باختيارات الأفراد اليومية، ويمكن للزوار التعرف إلى مؤشرات أجسادهم من خلال أدوات القياس الذكية، واختبار تقنيات التدريب والتعافي الحديثة، والمشاركة في أنشطة ترتبط بالحركة والعافية»، مشيرة إلى أن بعض التجارب التفاعلية تدعو المشاركين إلى التفكير في الخطوات التي يمكن اتخاذها اليوم من أجل مستقبل أفضل، بما يساعد على تحويل الفضول إلى ممارسات وقرارات عملية.

أسئلة حول الغد

قالت مديرة منصة الفعاليات الخارجية حول أسبوع دبي للمستقبل، ميثاء المهيري، إن تصميم التجارب في «أسبوع دبي للمستقبل» اعتمد تقديم لغة يفهمها الجميع، ولجميع الفئات العمرية، فالمستقبل لا ينبغي أن يكون موضوعاً يقتصر على الخبراء، بل مساحة يشارك فيها مختلف أفراد المجتمع، ولهذا تجمع «ذا ديستريكت» بين الفنون التفاعلية والتجارب الحسية والأنشطة المرتبطة بالصحة والحركة والروبوتات، ما يسمح بوصول الرسائل إلى شرائح متنوعة من الجمهور من دون الحاجة إلى خلفية تقنية متخصصة، ويجعل الحوار حول المستقبل أكثر شمولاً وتنوعاً.

وأعربت عن أملها في أن «يكتسب الزوّار إدراكاً أشمل للعلاقة بين التكنولوجيا والإنسان، وأن يخرجوا أكثر وعياً بالفرص والتحديات التي يحملها المستقبل، وعندما يخرج الزائر بأسئلة جديدة ورغبة أكبر في المشاركة بصناعة الغد، نكون قد حققنا الهدف الأساسي من هذه التجربة».

• تجارب منصة «الفعاليات الخارجية» تركّز على الصحة والعافية، والحركة والمشاعر، والذاكرة وجودة الحياة.

• 8 منصات رئيسة تتنوّع أنشطتها، خلال الحدث الذي ينطلق بعد غدٍ.