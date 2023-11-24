الملك تشارلز يمنح مغنيات كوريات أعلى الأوسمة البريطانية

قلّد الملك تشارلز الثالث أعضاء فرقة الكاي - بوب (بلاك بينك) الكورية، وهنّ أربع مغنيات، أحد أعلى الأوسمة في المملكة المتحدة، تقديراً لجهودهنّ في مجال مكافحة الاحترار المناخي.

ومنح الملك المغنيات الأربع، جيني كيم وجيسو كيم ولاليزا (ليزا) مانوبان وروزان (روز) بارك، رتبة ضابط في وسام الإمبراطورية البريطانية، خلال احتفال أقيم في قصر باكنغهام.

وتلقت المغنيات هذا التكريم بحضور الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، وزوجته كيم كيون هي، اللذين يقومان حالياً بزيارة دولة للندن.

وأوضح القصر، في بيان، أن تقليد المغنيات يأتي لمكافأتهنّ على دورهنّ في مؤتمر الأطراف المعني بالتغير المناخي (كوب 26) الذي انعقد في غلاسكو بإسكتلندا عام 2021.

وتابع القصر: «لقد شجعت الفرقة ملايين الشباب على إيلاء اهتمام بالمؤتمر العالمي المتمحور حول التغير المناخي».

وفي عام 2021، نشرت المغنيات اللواتي يتابع حساباتهنّ في مواقع التواصل عشرات الملايين من المستخدمين، مقاطع فيديو لتشجيع الشباب على تعزيز ثقافتهم حول التغير المناخي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سمى فرقة «بلاك بينك» التي تأسست عام 2016، سفيرة لأهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة. والملك تشارلز الثالث منخرط منذ سنوات عدة في المسائل البيئية، وكان ألقى الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الـ26 في غلاسكو.

ويُرتقب أن يصل الأسبوع المقبل إلى دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر «كوب 28».