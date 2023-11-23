هروب أفعى مامبا «سامة جداً» من مالكها في هولندا

هربت أفعى خضراء من نوع مامبا «سامة جداً»، ويبلغ طولها نحو مترين من مالكها في جنوب هولندا، على ما حذرت السلطات المحلية أمس، داعيةً السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر.

وحضّت بلدية تيلبورغ سكان الحي القريب من إحدى المحطات على «عدم الاقتراب من الثعبان».

وقالت في بيان «يجب التنبّه إلى أنّه خطر جداً، ولسعته سامة بصورة كبيرة».

وأضافت «إذا تعرض أي شخص للسعة، فعليه أن يتلقى بسرعة الرعاية الطبية اللازمة».

ونشرت البلدية عبر موقعها الإلكتروني صورة للثعبان الأخضر وهو ملتوٍ على نفسه.

ودعت السكان، في حال رصدهم الثعبان، إلى البقاء على مسافة آمنة منه، والمحافظة على الهدوء، والاتصال برقم الطوارئ فوراً». وأوضحت أنّ هذا الحيوان ينشط بشكل رئيس خلال النهار، ويراوح طوله بين 1.80 متر ومترين.