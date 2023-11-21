«إكس فاكتور» يدخل منافسات الحسم بكراسي الاختيار الـ 4

منافسات حاسمة وخيارات صعبة، واجهت المشتركين وأعضاء لجنة التحكيم على حد سواء، في الحلقة الرابعة من برنامج «إكس فاكتور»، التي عرضت أول من أمس، على شاشة تلفزيون دبي.

وشهدت الحلقة مشاركة المتأهلين الثمانية عن المجموعات الثلاث المنتقلة إلى مرحلة ما قبل العروض المباشرة، التي ستبدأ الأسبوع المقبل، حيث تم اعتماد الفنان عبدالله الرويشد، لتدريب المتأهلين عن فئة الثنائيات والفرق الفنية، والنجم راغب علامة لتدريب فئة 24 عاماً وأقل، أما أنغام فتولت تدريب فئة 25 عاماً وما فوق، في الوقت الذي يحق في هذه المرحلة لقائد كل فئة اختيار أربعة مـتأهلين من أصل ثمانية، من كل مجموعة، للانتقال إلى المرحلة التالية، وحجز أحد كراسي الاختيار الأربعة.

25 عاماً وما فوق

افتتحت منافسات الحلقة الرابعة مع فئة المشتركين من أعمار 25 عاماً وما فوق، إذ قدم المشترك السعودي محمد الحارثي أغنية «حب جنون» لناصيف زيتون، ليضمن بها الجلوس مؤقتاً على كرسي الاختيار الأول، قبل أن يقدم الكويتي يوسف السعدون أغنية «مع السلامة» لعبدالمجيد عبدالله، ويكسب الكرسي الأول بدلاً من المشترك السعودي.

من جهتها، أبهرت المغربية شيماء عمران، الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم، بأدائها مقطعاً من أغنية «الأطلال» لأم كلثوم، لتنتزع بجدارة الكرسي الثاني، تلاها الفلسطيني طالب نعماني، عن أغنية «خسرت كل الناس» لجورج وسوف، حاجزاً بشكل مؤقت الكرسي الثالث، بعد إخفاقه في إقناع جميع أعضاء لجنة التحكيم بأدائه الذي وصف بـ«المتوسط».

ونجحت المصرية نادين العمروسي في الفوز «المؤقت» بالكرسي الرابع، بعد أدائها المقنع لمقطع من أغنية «افرح يا قلبي» لأم كلثوم، إلا أن السعودية حنين المنصور سرعان ما انتزعته منها.

أما الجزائرية ماريانا حسين، فلم تقنع لجنة التحكيم، ما أدى إلى إقصائها من المنافسات رفقة الإماراتي عبدالله الصياح، الذي قدم مقطعاً غير موفق من أغنية «على قلبك» لماجد المهندس.

أقل من 24 عاماً

وفي مجموعة راغب علامة، تنافس ثمانية مشتركين من فئة 24 عاماً وأقل، على كراسي الترشيح الأربعة، ليقتنص العراقي أدهم كرسي الاختيار الأول عن أغنية «أوقعلك عقد» لماجد المهندس، فيما نجحت المغربية هبة بلمقدم في الوصول مؤقتاً إلى الكرسي الثاني عن أغنية «وعد مني» لرحمة رياض، الذي انتزعته منها لاحقاً المصرية حنين الشاطر.

وضمنت اللبنانية لونا كرم، الكرسي الثالث بعد أدائها الموفق لأغنية «يوم ليك يوم عليك» للراحلة ذكرى. أما المغربي بلال نورالدين، الذي قدم أغنية «عمري كله» لوائل كفوري، فلم ينل إجماع لجنة التحكيم، على الرغم من قرار راغب علامة إبقاءه مؤقتاً على الكرسي الرابع، الذي ناله في نهاية الأمر الإماراتي أمير الكعبي.

أما المشتركة الفلسطينية سلام الهندي، فلم تنجح في التأهل إلى المرحلة التالية، ما جعلها خارج منافسات هذه المرحلة مع البحرينية أسماء سامي.

الفرق الموسيقية

ومع الثنائيات والفرق الموسيقية، انطلقت منافسات مجموعة الفنان عبدالله الرويشد، إذ حجز الثنائي ناصر وحمدان محمد من الإمارات، الكرسي الأول عن تجربة أغنية «مسألتنيش» لرامي صبري، وفرقة «كركبة» الأردنية، الكرسي الثاني. أما فرقة «الحرملك» المصرية، فاقتنصت الكرسي الثالث عن أغنية «أنا اسمي حبيبك» لراغب علامة، وصولاً إلى الكرسي الرابع الذي خصص لفرقة «البساطة» السورية عن أغنية «اختراع» لتامر حسني ومحمود العسيلي.

مرحلة صعبة

أكد عضو لجنة تحكيم برنامج «إكس فاكتور» عبدالله الرويشد، أهمية الحضور الفني و«الكاريزما» والأداء المقنع للانتقال إلى المرحلة المقبلة.

فيما وصف راغب علامة، قرار اختيار أربعة مشتركين فقط عن كل مجموعة بالصعب، وبدورها، دعت المطربة أنغام المشتركين إلى ضرورة تقديم أفضل ما لديهم.

عبدالله الرويشد:

• (الكاريزما) والأداء المقنع ضروريان للانتقال إلى المرحلة المقبلة.

راغب علامة:

• اختيار أربعة مشتركين فقط عن كل مجموعة قرار صعب.

أنغام:

• مرحلة العروض المباشرة ستزداد فيها المنافسات ضراوة.

لم يحالفهم الحظ

رفض الفنان عبدالله الرويشد، تأهل فرقة «ATM» المصرية، والثنائي السوري «غسان وإنجي» عن أغنية «كان ودي نلتقي» لنوال الكويتية، وعبدالله رشاد، فيما لم يحالف الحظ فرقة «نغم» المغربية الثنائية، وكذلك الثنائي وائل عبدالله وياسمينا اللذان لم ينجحا هذه المرة في تكريس تجربة فنية مغايرة.