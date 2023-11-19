ياباني زرع الموز بين طريقين رئيسيين لعامين دون أن يلاحظه أحد

قام رجل ياباني بزراعة ثلاث أشجار موز في الشريط الأوسط لطريق رئيسي في مدينة كورومي، وسقاها لمدة عامين قبل أن يلاحظ أحد وجودها.

ولكن مؤخراً أمر مجلس المدينة الرجل الذي يبلغ من العمر 50 عاماً (من مدينة كورومي بمحافظة فوكوكا)، بإزالة أشجار الموز التي كان قد زرعها واعتنى بها بشكل غير قانوني في الشريط الأوسط من طريق المدينة المزدحم.

وليس من الواضح لماذا اختار الرجل زراعة الأشجار في الممتلكات العامة، لكن الأشجار صارت في النهاية كبيرة جداً لدرجة أنها بدأت تؤثر على مجال رؤية سائقي السيارات.

ولم يكن من الصعب على السلطات التعرف على الرجل المسؤول عن الأشجار، حيث كان يسقيها مرتين على الأقل يومياً خلال العامين الماضيين.

وأمر مجلس المدينة الرجل بإزالة الأشجار، أو المخاطرة بقضاء ما يصل إلى عام في السجن أو دفع غرامة قدرها 500 ألف ين (3350 دولاراً).

ونتيجة لذلك حظيت أشجار الموز تلك، ومزارعها أيضاً، باهتمام على المستوى الوطني لأسابيع، وفي يوم إزالتها، كانت أطقم الأخبار من القنوات الإخبارية الرئيسية في الموقع تصور عملية اقتلاعها.

كما أجرت المحطات التلفزيونية مقابلة مع الرجل الذي قال إنه سيشعر بالوحدة الشديدة بعد إزالتها. وصورته الكاميرات وهو يحاول أكل إحدى حبات الموز غير الناضجة التي تم حصادها منها. ورغم أنها كانت خضراء جداً وغير صالحة للأكل بعد، لكنه أكلها على أي حال.

وقالت محطة «FNN» اليابانية، إنه لحسن الحظ، وجدت أشجار الموز منازل جديدة؛ إذ انتهى الأمر باثنتين منها في حديقة رجل يبلغ من العمر 80 عاماً تعهد بالعناية بهما جيداً، فيما أعطى المزارع صديقاً له الشجرة الثالثة كهدية عيد ميلاد.