بعد زواج 4 سنوات.. انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد

حسمت الفنانة المصرية هنا الزاهد الجدل حول انفصالها عن زوجها أحمد فهمي، بعد أسابيع من تداول الشائعات الخاصة بانفصالهما، حيث أكدت وقوع الطلاق بينهما بعد زواج استمر 4 سنوات، وهو ما كشفته من خلال حسابها عبر موقع "انستغرام"، بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصورة قائلة "الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز".

وتمنت هنا الزاهد التوفيق لكليهما، بعدما تابعت قائلة: "ربنا يكتب لكل واحد فينا الخير"، ليصبح هذا هو التأكيد الرسمي على الطلاق بين الثنائي.

الثنائي الذي تزوج في عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، تعاونا في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل "الواد سيد الشحات"، وكذلك فيلم "مستر إكس"، كما قدما عرضا مسرحيا مع بعضهما.

لكن الأشهر الأخيرة ترددت فيها العديد من الأقاويل حول وجود خلافات بينهما، وامتد الحديث إلى وجود خلافات بين هنا الزاهد وكريم فهمي شقيق زوجها، وهو ما تسبب في إلغاء متابعتهما لبعضهما عبر "انستغرام".