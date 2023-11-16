محاولة انتحار رجل روماني شخّص نفسه بسرطان القولون بناءً على بحثه على الإنترنت

حاول رجل روماني الانتحار بعد تشخيص نفسه بالإصابة بسرطان القولون بناء على نتائج البحث على الإنترنت.

وبحسب ما نشرته صحيفة رومانية، فإن الرجل شعر بألم في بطنه، فبدأ في البحث عن أسباب الألم على الإنترنت.



وسرعان ما وجد معلومات عن سرطان القولون، توافقت تماماً مع الأعراض التي يشعر بها، فتملكه الشعور بالخوف والقلق، وقرر الانتحار.



وبحسب ما نشرته الصحيفة فإن الرجل أخبر زوجته أنه خارج للمستودع الخارجي للمنزل، وبعدها بفترة قصيرة تلقت رسالة نصية منه يخبرها فيها أنه آسف وأنها لطالما كانت زوجة رائعة.

ولحسن الحظ، فهمت زوجته أن هناك خطب ما، فأسرعت نحو المستودع لتجده ممسكاً بمنشار وقد قطع يده.



نقلته زوجته إلى المستشفى حيث تم علاجه.

وبحسب الأطباء، فإن الرجل كان يعاني من اضطراب في الأمعاء، وليس سرطاناً في القولون.