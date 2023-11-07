مارك زوكربيرغ يخضع لعملية جراحية

خضع مؤسس شركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، لعملية جراحية في الركبة، بعد تعرضها للإصابة أثناء مشاركته في تدريب فنون قتالية.

ووفقاً لوكالة أنباء «أسوشيتد برس»، فقد شارك زوكربيرغ منشوراً على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستغرام»، ، تضمن صورته بالمستشفى، وعلق عليها قائلاً: «لقد أُصبت بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وخرجت للتو من عملية جراحية لاستبداله».

وأضاف: «أنا ممتن للفريق الطبي الذي يعتني بي. لقد كنت أتدرب من أجل نزال تنافسي في الفنون القتالية المختلطة كان من المقرر أن يقام في أوائل العام المقبل، ولكن بعد الإصابة سيتم تأجيل هذا النزال قليلاً. ما زلت أتطلع إليه بعد أن أتعافى. وشكراً للجميع على الحب والدعم».