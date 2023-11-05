الذوق الرفيع في خدمة الاستدامة.. بمعرض المجوهرات والساعات

يتزيّن معرض المجوهرات والساعات في دورته الـ30، التي تسدل الستار على فعالياتها اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بالعديد من المنتجات اللافتة التي يقدمها المشاركون في الحدث، من بينها تصاميم فاخرة تحرص على قيمة الاستدامة، وترفع شعار البريق الذي يطل صديقاً للبيئة.

وبين المعروضات التي تتركز على المجوهرات والساعات الفاخرة، يتفرد جناح «بلاتا» البحرينية بعرض تشكيلة من قطع الضيافة الفريدة التي تشتمل على مداخن ودلال للقهوة والشاي وصواني التقديم وإكسسوارات المائدة بتصميمات حصرية تستلهم التراث الخليجي والبحريني، منها مجموعة العُملة وهي مزيّنة بقطع من المسكوكات الفضية تشبه العُملات المعدنية، ومجموعة أخرى مزيّنة بالورود ومطلية بالذهب.

وقال مسؤول جناح «بلاتا»، فؤاد جهاد الزين، لـ«الإمارات اليوم»: «إن (بلاتا) علامة بحرينية، متخصصة في تصنيع قطع الضيافة الفاخرة من الفضة، وتم إطلاقها منذ عام 1996»، مشيراً إلى أن والدته ندى فليفل، هي التي تصمم القطع ويتم تصنيعها في إيطاليا، وتبدأ أسعار المنتجات المعروضة في الجناح من 2500 درهم، وتصل أغلى قطعة إلى 50 ألفاً، وهو سعر طبق تقديم الأوزي.

وأضاف أن «هذه هي المشاركة الأولى لشركتهم في معرض المجوهرات والساعات بأبوظبي، ولذا حرص على تقديم أطقم الشاي الحصرية في المعرض، المستوحاة من العُملات المعدنية القديمة»، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصّة مهمة للتعريف بمنتجاتهم، وإقامة علاقات مع شركات من مختلف أنحاء العالم.

جماليات

ولفت الزين إلى أن المنتجات التي تستلهم التراث وتسهم في استدامته تشهد اهتماماً متزايداً في الفترة الأخيرة، إذ تعكس التراث بكل ما يمثله من أصالة وخصوصية، وما يتمتع به من جماليات ذات طابع فريد ولمسات من الفخامة والذوق الرفيع.

وأوضح أن «منطقة الخليج تشتهر بعاداتها وتقاليدها الأصيلة، من أبرزها الكرم وحُسن الضيافة، ولذلك تولي العائلات الخليجية اهتماماً كبيراً بأدوات الضيافة ومستلزمات المائدة».

تشكيلة واسعة

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والتطوير بمؤسسة سالم الشعيبي للمجوهرات، أحمد العنزان، لـ«الإمارات اليوم»، عن مشاركة المؤسسة هذا العام: «إن جناحهم يعرض تشكيلة واسعة من الذهب والألماس على امتداد 700 متر، وأكثر ما يميز حضورهم هذا العام هو إطلاق مجموعة جديدة باسم (مهراجا)، بالتعاون مع المصممة الإماراتية شما الحلامي، وتضم أربع قطع وتصل قيمتها إلى مليون و200 ألف درهم، وتحتوي على 600 غرام من الذهب و120 قيراطاً من الألماس و500 قطعة أحجار كريمة، واستغرق تصميمها عاماً ونصف العام تقريباً، نظراً إلى طبيعة الأحجار المستخدمة، وهي: (الزفير والياقوت والزمرد)، إذ تم قص الأحجار بما يتناسب مع تصميم القطعة على العكس الشائع في تصميم المجوهرات، إذ تصمم القطعة بناءً على شكل الحجر الكريم المستخدم فيها».

وأضاف العنزان أن «الجناح يضم كذلك مجموعة أخرى من تصميم الحلامي أيضاً اسمها (المرزم)، عبارة عن قلادة يوجد منها 13 تصميماً مختلفاً مرصّعة بالألماس والأحجار الكريمة». في حين أكدت «مجوهرات عمار» عبر مشاركتها في المعرض على التزامها بتعزيز الاستدامة، من خلال استخدام الألماس المستزرع في المختبر، والذي يحصل عليه من مورّدين ملتزمين بلوائح صارمة، بهدف دعم صناعة المجوهرات الصديقة للبيئة، ورفع مستوى وعي المستهلكين بالألماس المستزرع في المختبر، باعتباره خياراً متميزاً في عالم المجوهرات الفاخرة، وبديلاً مستداماً للألماس. كما عرضت مجموعتها الحصرية Eco-Elegance، والتي تضم أرقى أنواع الألماس المستزرع في المختبر من خواتم الخطوبة والقلائد والأقراط.

أحمد العنزان:

• مجموعة «مهراجا» ميزت جناحنا، وصممت بالتعاون مع الإماراتية شما الحلامي.



تصميم مستوحى من النجوم

سلطت مجوهرات «لا ماركيز»، خلال مشاركتها في معرض المجوهرات والساعات بدورته الـ30، الضوء على مجموعة «كارين» التي تمثل أحدث تشكيلاتها. وتقدم هذه المجموعة تصميماً مميزاً مع ألماسة في وسطها، ويُعدّ التصميم مستوحى من مجموعات النجوم في المجرة.