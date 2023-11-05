سكارليت جوهانسون «الحقيقية» تتخذ إجراءات قانونية ضد «المزيفة»

اتخذت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون، إجراءات قانونية بعد أن تداول أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي إعلاناً، حذف أخيراً، استخدم صورة واسم نجمة سلسلة أفلام مارفل دون إذنها.

ورفع المحامي كيفين يورن دعوى قانونية بالنيابة عن جونسون، التي رشحت من قبل لجائزة أوسكار (38 عاماً)، على تطبيق للذكاء الاصطناعي وفقاً لمجلة «فاريتي».

وقال يورن للمجلة: «نحن لا نتعامل باستخفاف مع هذه الأمور. وفقاً لطريقتنا المعتادة في هذه الظروف، سنتعامل معها بكل الوسائل القانونية التي لدينا».

وفي حين يعرض الإعلان لقطات لجوهانسون الأصلية، من مسابقة «أوماز» قديمة قبيل العرض الأول لفيلم «بلاك ويدو» (الأرملة السوداء)، فإنه يعرض في النهاية لقطات اصطناعية تبدو أنها لنجمة فيلم «ماريدج ستوري (قصة زواج) والتي تم تقليد صوتها.

وقالت جونسون الزائفة، وفقاً لـ«فاريتي» التي شاهدت الإعلان قبل حذفه، إن «الأمر لا يقتصر على الصور الرمزية فقط. يمكنك أيضاً إنشاء صور تحتوي على نصوص وحتى مقاطع فيديو خاصة بك مصممة بالذكاء الاصطناعي. أعتقد أنه لا ينبغي أن تفوتكم».