اكتشاف قاعة أثرية تعود للعصر البرونزي في شمال غرب برلين

تم اكتشاف قاعة ضخمة يعود تاريخها إلى العصر البرونزي خلال أعمال حفر وتنقيب بالقرب من موقع دفن قديم معروف شمال غرب برلين.

وأعلن مكتب ولاية براندنبورج للحفاظ على الآثار الأربعاء أن الهيكل الموجود في منطقة بريجنيتس، هو أكبر مبنى من نوعه من العصر البرونزي الشمالي من حوالي 2200 إلى 800 قبل الميلاد.

ويعتقد أنها قاعة اجتماعات ملك يعرف باسم الملك هينز ، بقياس 31 × 10 أمتار.

وقال عالم الآثار فرانز شوبر إنه "اكتشاف كبير ومذهل حقا"، بجدران مصنوعة من ألواح خشبية ومغطاة بالجص الطيني وسقف مصنوع من القش وبسبب حجم المبنى، يشتبهون في أنه كان يحتوي على طوابق إضافية للعيش والتخزين.

وهناك مدفأة في موقع مركزي داخل النصف الغربي من المبنى وتم العثور على وعاء مصغر على الجدار الشمالي الطويل ، والذي يتم تفسيره على أنه تضحية طقسية.

ويؤرخ عالم الآثار إيمو هيسكه من جامعة جورج أوجست جوتنجن، الذي نصح بعمليات الحفر لعدة سنوات، لعمر المبنى على أنه يترواح ما بين القرنين 10 و 9 قبل الميلاد.