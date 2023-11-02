أوبرا أوكرانية تعود للضوء من تحت الأرض

يتطلع مطربو الأوبرا في مدينة خاركيف الأوكرانية للعودة إلى الضوء بعد مضي أكثر من 20 شهراً من الحرب الروسية، من خلال تقديم عروضهم في قبو تحت الأرض، ليكونوا في مأمن من الغارات الجوية.

وقام مسرح أوبرا وباليه خاركيف الأكاديمي بتجهيز قاعة تحت الأرض، تحتوي على مسرح وحفرة مؤقتة للأوركسترا، وصفوف من المقاعد، بعد توقف العروض على المسرح بسبب المخاطر.

وقال المدير العام المدير الفني للمسرح، إيهور تولوزوف، إن المسافة إلى الحدود قصيرة جداً، لدرجة أن الصواريخ يمكن أن تسقط في المدينة وتنفجر قبل تشغيل صفارات الإنذار للغارة الجوية.

وقالت عضو الفرقة، أولينا ستاريكوفا، «لقد افتقدنا الأداء على المسرح».

وأضافت «إن الأمر أشبه بالاحتفال، لأنه يمكن الآن تقديم عروض الأوبرا بأمان لسكان مدينة خاركيف، فيمكن للناس أن يشعروا بالأمان، ويمكننا أن نهديهم أغانينا وعروضنا، وندخل عليهم السعادة».