سيؤول: زهور واحتفالات هادئة في ذكرى يوم «الهلع» الحزين

اتسمت احتفالات يوم الهلع أو الهالوين في كوريا الجنوبية بالهدوء، بعد حادث تدافع مروّع في حفل أودى بحياة نحو 160 شخصاً العام الماضي.

وتجنب العديد من المطاعم والمتاجر والمتنزهات إقامة فعاليات تحت عنوان الهالوين، احتراماً للضحايا.

وشوهد عدد قليل من الأشخاص يرتدون أزياء الهالوين في حي إيتايون في سيؤول، وهو موقع الحادث الذي وقع العام الماضي، عندما احتشد عدد كبير من المحتفلين وغيرهم في زقاق، ما تسبب في سقوط الناس على بعضهم بعضاً مثل أحجار الدومينو.

وكانت جدران الزقاق الضيق المنحدر في إيتايون مغطاة بالعديد من رسائل التعزية، بينما وضعت الزهور البيضاء على الأرض.

ونشرت السلطات الآلاف من رجال الشرطة ومسؤولي الطوارئ وغيرهم من المسؤولين منذ أول من أمس، للسيطرة على الحشود وسلامة المشاة في إيتايون و15 منطقة أخرى في سيؤول.

ومن المقرر أن تقيم العائلات الثكلى حفل تأبين رسمي اليوم.

وفي يناير الماضي خلص فريق تحقيق خاص تابع للشرطة إلى أن مسؤولي الشرطة والبلدية فشلوا في وضع خطوات فاعلة للسيطرة على الحشود، على الرغم من توقعهم الصحيح بتدفق عدد كبير من المحتفلين.