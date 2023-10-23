نجوم في هوليوود يطالبون بوقف قصف غزة : لن نقف مكتوفي الايدي

بعث العشرات من الممثلين والفنانين في هوليوود، ومن بينهم الكوميدي جون ستيوارت والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يحثونه فيها على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة.

وكتب هؤلاء المشاهير إلى بايدن يقولون "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير - إنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".

وقالوا في الرسالة " نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا".

وكان من بين الموقعين على الرسالة البالغ عددهم 60 تقريبا سوزان ساراندون وكريستين ستيوارت وكوينتا برونسون ورامي يوسف وريزأحمد وماهرشالا علي وآخرين. وجاء في الرسالة "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى سكان غزة".