مركبات تاريخية لا تفقد بريقها تسرق الأضواء

بثلاث من أندر السيارات والدرّاجات القديمة، التي تحكي تاريخ صناعة السيارات في العالم، يشارك نادي الشارقة للسيارات القديمة في معرض «أوتو موتو شو»، الذي يختتم اليوم في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

ويتسنى للزوّار مشاهدة سيارة «شيفروليه بيلر واغن 1955»، التي تُعدّ تحفة فنية من التصميم القديم، وسيارة «كرايسلر واغن 1953»، ذات الأداء المذهل والأناقة المبدعة، إلى جانب درّاجة «إنديان سكاوت 1941»، التي كانت رمزاً للمغامرة في منتصف القرن الماضي. ونجحت تلك المركبات في لفت أنطار ضيوف المعرض.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الدكتور محمد بن بطي الهاجري: «إن مشاركتنا تبرز أهمية الحفاظ على تاريخ وثقافة السيارات، فالسيارات القديمة لا تُعدّ مجرد هواية، بل جزء من التأريخ والإرث الذي ينبغي أن نحافظ عليه ونروّج له، من هنا يأتي حضورنا في هذه المعارض كرسالة قوية بأن هذه المركبات لها قصص وذكريات تستحق أن نحفظها ونشاركها مع المجتمع».

وأضاف: «بفضل جهود النادي يتسنى للجمهور اكتشاف تفاصيل هذا التراث المتنوّع الذي لم يفقد بريقه على طول الزمان».