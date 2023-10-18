تغريم "حياة ريجنسي لونج بيتش" بكاليفورنيا 4.8 مليون دولار لعدم إعادة توظيف من سُرحوا خلال الجائحة

أمرت مفوضة العمل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ليليا جارسيا-براور، فندق حياة ريجنسي لونج بيتش بدفع غرامة قدرها نحو 4.8 مليون دولار لعدم عرض وظائف على العاملين الذين تم تسريحهم خلال إغلاقات كوفيد-19.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب براور أمس، لم يعرض الفندق وظائف فيه في الوقت المناسب. وسوف تُدفع قيمةالغرامة للموظفين المتضررين.

وتأتي مذكرة الاستدعاء للمحكمة بموجب قانون ولاية كاليفورنيا "الحق في الاستدعاء" الذي يفوض أرباب العمل في قطاعي الضيافة والخدمات، بأن يعرضوا، بعد عودة أعمالهم لمستويات ما قبل الجائحة، الوظائف المتاحة أولا على من تم تسريحهم خلال الجائحة.

ولم يرد مدير عام مختص بالاشراف على ممتلكات حياة لونج بيتش على الفور على طلب بالتعقيب.

وقالت نقابة "يونايت هير لوكال 11" التي تمثل العاملين في حياة ريجنسي، إن الغرامة هي الأكبر التي تصدر بموجب الحق في الاستدعاء حتى اليوم.