إيفا لونغوريا تطلق استوديو لتبنّي متعدّدي المواهب

كشفت الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا عن إطلاقها استوديو جديداً للإنتاج بتمويل من شركة «بانيجاي»، يرمي إلى أن يكون جهة حاضنة للمواهب.

وأعلنت إيفا عن الاستوديو الجديد، أول من أمس، خلال السوق الدولية للمحتوى السمعي البصري (ميبكوم) التي تستضيفها مدينة كان في فرنسا. وشارك في إنشاء هذه الشركة الجديدة التي تحمل اسم «هايفنيت ميديا جروب» رئيس «بانيجي» في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، كريس أبريغو. وتشير كلمة «هايفنيت» (أي وضع واصلة بالإنجليزية) إلى اللقب الذي يطلق على الفنانين متعددي المواهب على غرار إيفا لونغوريا الممثلة والمنتجة والمخرجة.

وقالت نجمة مسلسل «ديسبرت هاوس وايفز»: «لطالما كنت أبدي اهتماماً وفضولاً بشأن فكرة التواجد خلف الكاميرا، لكن الرغبة في تقديم المزيد لا تنجح في هوليوود، لأن هذا القطاع يدفعك إلى أن تبقى ضمن اختصاصك، لاسيما إن كنت شخصاً من أصحاب البشرة الملونة أو امرأة».

وأضافت: «لن نكتفي بإنشاء محتوى مذهل، بل سننشئ البنية التحتية التي تتيح ابتكاره».