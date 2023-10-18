الصين قادمة.. «إرني» يتحدى «تشات جي بي تي»

طرحت شركة الإنترنت الصينية العملاقة «بايدو» في بكين نسخة جديدة من روبوت المحادثة الخاص بها «إرني بوت»، يظهر قدرات «جيدة» مماثلة لأداء «تشات جي بي تي» الأميركي.

وحققت الصين بفضل روبوت «إرني» الذي طُرح في أغسطس الماضي وتشكل الماندرين الصينية لغته الرئيسة، خطوة كبيرة في هدفها المتمثل في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وعلى غرار ما تشهده مؤتمرات «أبل»، اعتلى مؤسس شركة «بايدو» روبن لي المسرح، أمس، لإخضاع روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي لجلسة من الألغاز عليه حلها.

وطلب من «إرني» كتابة أبرز الأفكار التي تناولتها رواية عن فنون الدفاع عن النفس، واستجاب «إرني» وبدأ يبتكر شخصيات جديدة أمام جمهور كان يتابع ما ينتجه الروبوت في الوقت الفعلي عبر شاشة عملاقة.