لصوص يسرقون 35 مرحاضًا

قام لصوص مجهولون بسرقة غريبة من نوعها، حينما استولوا على 35 مرحاضًا متنقلًا، موضوعة لاستخدام العموم، عبر تحميلها على شاحنة وبعضها ممتلئ، والهروب بها من مضمار نادي لسباق السيارات في هيريفوردشاير (إنجلترا) يوم الأحد.

وتعود ملكية المقصورات المتنقلة إلى شركة محلية يديرها نيل غريفيث البالغ من العمر 53 عامًا، والذي يقول إن السرقة يمكن أن "تدمر" عمل العائلة.

ونقلت صحيفة "مترو" عن نيل قوله "نحن مدمرون - أعني من يسرق مراحيض على وجه الأرض؟" وأضاف " كان البعض منهم ممتلئًا أيضًا، ولم يقلبوه حتى. لقد أخذوهم جميعًا واحدًا تلو الآخر. كل شيء محير للغاية. ليس من السهل التحرك."

واشتكى صاحب الشركة من التأثير المدمر للسرقة على عمله وقال " لقد أخذوا حوالي ربع إجمالي مخزوننا ولكنه يمثل حوالي 80٪ من مخزون المناسبات لدينا، لذلك سيكون له تأثير كبير علينا. نحن شركة عائلية صغيرة وشيء مثل هذا يمكن أن يدمرنا - استبدال واحد فقط سيكلفنا حوالي 1000 جنيه إسترليني (1200 دولار تقريبا) "

وقال أن كلفة المقصورة ترتفع ل 1500 جنيه إسترليني (1800 دولار تقريبا) في حال كانت مخصصة للمعاقين وقد سرق اللصوص اثنتان منها.

وتم شراء دورات المياه المتنقلة من قبل الشركة فقط في العام الماضي وبلغت تكلفتها حوالي 40 ألف جنيه إسترليني (حوالي 48 ألف دولار)، وقالت الشرطة البريطانية أنها تبحث عن اللصوص وأن التحقيق مستمر.