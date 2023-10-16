9 أيام برائحة العود والعنبر

نجحت النسخة الأولى من معرض الإمارات للعطور والعود، التي اختتمت، أول من أمس، في اجتذاب 20 ألف زائر، خلال الحدث الذي نظم على مدى تسعة أيام في مركز إكسبو الشارقة.

واستضاف المعرض أكثر من 500 علامة محلية وعالمية، ونخبة من رواد الأعمال والشباب الإماراتيين العاملين في صناعة العطور.

وقدم المعرض مجموعات متميزة من العود والعنبر والعطور الإماراتية والخليجية، إلى جانب أندر قطع العود والعطور التي سلطت الضوء عليها علامات مشاركة من مختلف دول العالم، من أبرزها فرنسا والهند وإيطاليا وتايلاند وكمبوديا.

وسجل مصممو العطور الإماراتيون مشاركة متميزة من خلال منصة الإماراتيين للعود والعطور، التي شهدت عرضاً لمجموعة من المنتجات العطرية التراثية ذات اللمسات العصرية، التي تعبق برائحة الماضي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، عبدالله سلطان العويس، عن سعادته بالنجاح اللافت الذي حققه المعرض، الذي تجلى في المشاركة الواسعة لنخبة من أهم العلامات، إلى جانب العدد القياسي من الزوار، مشيداً بالمواهب الإماراتية الشابة التي تألقت عبر منصة الإماراتيين للعود والعطور.

• 20 ألف زائر نجح المعرض في اجتذابهم.