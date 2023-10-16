اليابانيون يشعرون بالقلق بسبب انخفاض عدد السكان

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يابانية أن نحو 80% من اليابانيين يشعرون بالقلق إزاء انخفاض عدد السكان في البلاد.

وأظهر مسح أجراه معهد أبحاث الصحافة الياباني، أن ما مجموعه 79.4% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يشعرون بقلق شديد إزاء انخفاض عدد السكان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

كما أظهر الاستطلاع أن 41.6% من المشاركين قالوا إن اليابان يجب أن تبذل قصارى جهدها لتنفيذ تدابير لمعالجة انخفاض معدل المواليد، باعتبارها السبيل لتحديد مستقبل البلاد. وقال ما مجموعه 14.7% من المشاركين في الاستطلاع إنه لا يمكن حل هذه المسألة من خلال السياسات الحكومية فقط، في حين قال 14.5% إن القرار بشأن إنجاب أطفال يجب أن يترك للأفراد فقط.

وقال 50.1% من المشاركين إن التقارير الإعلامية حول انخفاض معدل المواليد تفرض ضغوطاً على الجيل الأصغر سنّاً من أجل الإنجاب.