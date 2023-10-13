«غريزر 128» أسمن دبة في ألاسكا

فازت أنثى دبّ مسماة «غريزر 128» في مسابقة «فات بير ويك» لعام 2023، لتنال بذلك لقب أسمن حيوان من هذا النوع في متنزه وطني في ألاسكا.

وفازت أنثى الدب في التنافس على أثقل وزن، وحصلت على أصوات تفوق تلك التي نالتها «32 تشانك» بأربع مرات.

وكتبت إدارة المتنزهات الوطنية عبر «إنستغرام»: «إنها جميلة وتمثل نعمة. تناولت عدداً كبيراً من سمك السلمون».

وتابعت متوجهة إلى أنثى الدب بأسلوب فكاهي «ستضعين التاج، كوني المتوّجة! هل أكلتِ التاج؟!».

وأضافت «تهانينا للفائزة بمسابقة #أسبوع الدب السمين (فات بير ويك) لعام 2023، أنثى الدب (غرايزر 128) التي أظهرت أداءً مميزاً».

وتنافست «غرايزر» و«تشانك» إلى جانب نحو 2000 دب آخر تعيش في متنزه كاتماي الوطني على اللقب، بعدما كانت هذه الحيوانات تتناول خلال الأشهر القليلة الماضية أسماك السلمون لكسب أكبر قدر من الوزن.