«أسبوع دبي للموضة».. أناقة وتنوّع واستدامة

أكدت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، أن الأنظار تتجه نحو دبي خلال فعاليات أسبوع دبي للموضة، الذي تشارك فيه مجموعة كبيرة من المصمّمين، مشيرة إلى أن الحدث الإقليمي والعالمي البارز الذي يستمر حتى 15 الجاري يعكس مستقبل عالم الأزياء والموضة القائم على التنوّع والابتكار والاستدامة، إذ تسهم هذه النسخة في إرساء معايير جديدة ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل أيضاً على مستوى قطاع الأزياء العالمي.

وأضافت أن برنامج الفعاليات يؤكد الإمكانات الكبرى والواعدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للأزياء والإبداع وريادة الأعمال.

وبمشاركة علامة كارولينا هيريرا ضيف شرف، انطلقت فعاليات أسبوع دبي للموضة، الحدث الأبرز في عالم الأزياء على مستوى المنطقة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي.

واتجهت الأضواء نحو مجموعة كارولينا هيريرا لربيع وصيف 2024، التي تضمّ تصاميم حصرية أعدت للحدث، وحضر المدير الإبداعي للعلامة ويس جوردون، في دبي لتقديم المجموعة التي طال انتظارها بلمسات دار الأزياء الفاخرة الشهيرة.

وتشهد عروض أزياء ربيع وصيف 2024 تشكيلات 25 مصمماً من 12 دولة حول العالم.