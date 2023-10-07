لندن: مخالفات لـ 927 سائقًا بسبب كاميرا وضعتها البلدية معكوسة

اضطرت هيئة النقل في لندن إلى رد غرامات تزيد قيمتها عن 10000 جنيه إسترليني (حوالي12 ألف دولار) بعد أن تبين أن كاميرا مراقبة المخالفات الخاصة بها كانت تشير في الاتجاه الخاطئ.

وتم إصدار مخالفات جزائية لـ 927 سائقًا من خلال كاميرا عند تقاطع شارعي أولد ريدينغ باتجاه الطريق المشترك في هارو، شمال غرب لندن.

ووصفت مارلين أشتون، عضو مجلس حزب المحافظين المحلي، الخطأ بأنه "إخفاق تام".

وقالت مارلين التي تعيش في المنطقة منذ خمسة عقود، أن الأمر استغرق أسابيع لإصلاح الخطأ وإعادة الغرامات التي كانت بحدود 12.50 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 15 دولار )، لكل مخالفة. وأضافت "سوف يسترد الناس أموالهم، لكن هذا ليس بالأمر الجيد؛ هؤلاء الناس لم يرتكبوا أي خطأ. لا ينبغي أبدا أن يحدث هذا.'

وتم توسيع منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية لتشمل المناطق خارج لندن اعتبارًا من أغسطس من هذا العام، حيث تم فرض رسوم على السائقين تبلغ 12.50 جنيهًا إسترلينيًا في اليوم إذا كانت سيارتهم لا تستوفي معايير الانبعاثات. ويقسم أحد الخطوط الحدودية الجديدة منطقة هارو إلى قسمين، ولكن تم تركيب الكاميرا بطريقة خاطئة وتم تحميل الغرامات بشكل غير صحيح للسائقين الذين يسافرون شمالًا عبر تقاطع واحد يقع خارج المنطقة.

ودعت مارلين، التي كانت ضد التوسع الأخير، عمدة لندن صادق خان إلى الاعتذار عن "الإحراج". وأضافت: "نحن لا نتحدث هنا عن ستة أشخاص، بل مئات الأشخاص".

بدورها اعتذرت هيئة المرور عن الأمر مشيرة أنه "لسوء الحظ، تم وضع هذه الكاميرا بشكل غير صحيح."

وأكدت أنه "تم فحص جميع الكاميرات الموجودة على حدود لندن، وتم وضعها الآن بشكل صحيح."