رواد فضاء إلى القمر بعلامات تجارية فاخرة

في خطوة جديدة، وضعت واحدة من أبرز العلامات التجارية في مجال الأزياء الراقية خطواتها الأولى في مجال تصميم الأزياء لرواد الفضاء خلال رحلاتهم العملية.

وقالت مجموعة برادا الإيطالية للمنتجات الفاخرة، وشركة أكسيوم سبيس الناشئة، ومقرها تكساس، إنهما ستتعاونان في تصميم بدلات فضائية لمهمة أرتيميس 3 على القمر التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، المقررة في عام 2025.

وذكرت الشركتان في بيان مشترك أن مهندسي برادا سيعملون مع فريق الأنظمة في أكسيوم سبيس طوال عملية التصميم، وسيطورون حلولاً للمواد وخواص التصميم لحماية رواد الفضاء من التحديات في الفضاء والبيئة القمرية.

وتعاقدت شركة أكسيوم مع «ناسا» على تطوير بدلات فضائية لاستخدامها على القمر وبرامج فضائية أخرى.