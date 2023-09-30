أثناء مشاركتهم بحفل زفاف...وفاة 7 من عائلة واحدة بحادث سير في العراق

توفي 7 أشخاص من عائلة واحدة وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، الجمعة، في حادث سير أثناء مشاركتهم بحفل زفاف بمنطقة الزبيدية في محافظة واسط بالعراق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني قوله إن "حادث سير وقع أثناء حفل زفاف أودى بحياة 7 أشخاص في منطقة الزبيدية بمحافظة واسط"، موضحا أن "الحادث أودى بحياة السائق وزوجته وثلاثة من أطفاله، مع شقيقه وزوجة شقيقه".

يأتي هذا الحادث بعد أيام من فاجعة "زفاف الحمدانية" الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 150 آخرين.