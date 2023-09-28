ادعى أنه مريض بالسرطان وجَمع التبرعات من أجل لعبة قمار

اعترف رجل بالكذب بشأن إصابته بمرض السرطان في مراحله الأخيرة، وذلك لغرض جمع الأموال الكافية للمشاركة في لعبة قمار (بوكر).

وتبلغ رسوم المشاركة في بطولة لاس فيغاس العالمية للبوكر حوالي 10,000 دولار أمريكي للاعب.

وكان روب ميرسر من كاليفورنيا راغبا جدا بالمشاركة لدرجة أنه أنشأ صفحة GoFundMe لتمويل علاجه بمرض "سرطان القولون في المرحلة الرابعة".

وتقوم المنصة الشهيرة بتمويل الأشخاص عبر جمع التبرعات المالية للمحتاجين، حيث تمكن المقامر روب من جمع ما يقارب 30 ألف دولار من التبرعات الخيرية.

وفي المجمل، قام بخداع الكثير من الناس التي تعاطفت معه وحاولت مساعدته في تأمين المال للعلاج، وهو ما اعترف به لاحقًا لمجلة "لاس فيغاس ريفيو جورنال" قائلا : "لقد كذبت بشأن إصابتي بسرطان القولون. أنا لست مصابًا بسرطان القولون. لقد استخدمت ذلك لتغطية وضعي المالي ما فعلته كان خطأ. لم يكن ينبغي لي أن أخبر الناس أنني مصاب بسرطان القولون. لقد فعلت ذلك كأمر وليد اللحظة عندما سألني أحدهم عن نوع السرطان الذي أعاني منه."

بدوره صرح متحدث باسم موقع التمويل الجماعي للصحيفة أن المتبرعين سيحصلون على المبالغ المستردة بالكامل.

وقال أن منصة الدعم المالي للمحتاجين "لا تتسامح مطلقًا مع إساءة استخدام المنصة وتتخذ إجراءات سريعة ضد أولئك الذين يستغلون كرم مجتمعنا".

وأضاف"لقد قمنا بإزالة حملة جمع التبرعات هذه لانتهاكها شروط الخدمة الخاصة بنا، وتم رد أموال جميع الجهات المانحة بالكامل، وتم منع روب ميرسر من استخدام المنصة في أي حملات جمع تبرعات مستقبلية"، كما قالت المنصة أنها تتعاون مع الشرطة بشأن "المتهمين رسميًا بارتكاب مخالفات."