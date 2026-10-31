بعد اختراق بمليارات الدولارات.. بينانس تعوض 90% من الأصول المسروقة

أعلنت منصة بينانس، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، ارتفاع نسبة تغطية الخسائر الناجمة عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدفها إلى 90%، بعدما كانت النسبة 80% في تحديثها الأمني السابق، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء الاحتياطيات الرقمية المتضررة وحماية أرصدة المستخدمين.

وقالت المنصة، في تحديثها الأمني الثالث الصادر اليوم السبت، إنها استخدمت مواردها المالية الخاصة لتعويض 90% من الأصول الرقمية التي فقدتها جراء الاختراق، مشيرة إلى استعادة الاحتياطيات بالكامل لعشر عملات رقمية رئيسية، ومنها بتكوين وإيثيريوم و"بي إن بي".

وكانت بينانس تعرضت أمس الجمعة لاختراق أمني قدرت آثاره المالية بنحو 6.3 مليارات دولار، في حادثة أثارت اضطراباً في سوق الأصول الرقمية وأعادت المخاوف بشأن قدرة منصات التداول على حماية أموال المستخدمين.

وأكدت بينانس في بيانها السابق أن الشركة ستتحمل الأثر المالي للحادثة، ولن تنقل الخسائر إلى المستخدمين، موضحة أنها ستعتمد على صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين وخزينتها المؤسسية لتغطية الأموال المتضررة.

يُشار إلى أن تعويض الأصول من موارد الشركة لا يعني بالضرورة استرداد العملات التي استولى عليها المهاجمون، إذ يتعلق الأمر بتوفير أصول بديلة لإعادة تغطية الاحتياطيات والأرصدة المتضررة، بينما تستمر جهود تتبع الأموال المسروقة وتجميدها واستعادتها.