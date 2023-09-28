هندية تحقق حلمها بتعلّم القراءة والكتابة في سن 92 عاماً

تعلّمت جدّة هندية تبلغ 92 عاماً القراءة والكتابة، بعد ذهابها إلى المدرسة لأول مرة في حياتها، في قصة تُلهم آخرين ليحذوا حذوها، على ما ذكرت وسائل إعلامية ومسؤولون محليون أمس.

ولطالما راود سليمة خان، المولودة في عام 1931، والتي تزوجت في سن الـ14، أي قبل عامين من نهاية الحكم الاستعماري البريطاني في الهند، حلم تعلّم القراءة والكتابة. وقالت خان، المتحدرة من بولاندشهر في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد: «لم تكن هناك مدارس في قريتها عندما كانت فتاة. وقبل ستة أشهر، بدأت الدراسة جنباً إلى جنب مع تلاميذ يصغرونها بثمانية عقود، وكانت تتوجه إلى المدرسة برفقة زوجة حفيدها». وظهرت قصتها بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تعد من واحد إلى 100.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عنها قولها: «اعتاد أحفادي على خداعي لكي يأخذوا منّي أموالاً إضافية، لأني لم أكن أجيد عد الأوراق النقدية»، لكنّ «تلك الأيام ولّت».