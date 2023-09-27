زوجة بروس ويليس بعد تشخيص مرضه: الخرف أمر صعب

قالت إيما هيمنغ ويليس، زوجة الممثل الأميركي بروس ويليس، إنه من الصعب معرفة ما إذا كان النجم الشهير على علم تام بشأن الحالة التي يعانيها حالياً، وهي «الخرف الجبهي الصدغي»، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أول من أمس.

وكانت رومر ويليس، ابنة الممثل الشهير، أعلنت في وقت سابق من العام عبر منشور على موقع «إنستغرام»، أن والدها (68 عاماً) المعروف بأدواره المميزة في الكثير من الافلام، وأشهرها «داي هارد» و«ذا سيكس سينس»، تم تشخيص إصابته بهذه الحالة المرضية.

وفي حديثها عن حالة زوجها لبرنامج «توداي» المذاع على شبكة راديو وتلفزيون «إن بي سي» في الولايات المتحدة، أضافت إيما هيمنغ: «ما أتعلمه الآن هو أن الخرف أمر صعب، وذلك على الشخص الذي يتم تشخيص إصابته به، وعلى أسرته أيضاً، وهو أمر غير مختلف بالنسبة لبروس أو لي أو لبناتنا، وعندما يقولون إن هذا هو مرض عائلي فهو كذلك بالفعل».

وعندما سئلت عما إذا كان زوجها يعرف ما يجري من حوله وما إذا كان على علم بحالته، قالت: «من الصعب أن نعرف».