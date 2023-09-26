شغوفون بالرسم والتاريخ يوثقون معالم القاهرة

يلتف شغوفون بالفن حول أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان في مصر، محمد حمدي، في متحف يضم مجموعة تعود لآخر ملوك مصر، الملك فاروق، ليس فقط للتعرف إلى تاريخ الموقع، لكن لرسم الأشياء العجيبة فيه أيضاً.

ويوضح حمدي، مؤسس مبادرة «رسم مصر»، أنه أطلق هذه المبادرة من أجل الربط بين التاريخ والفن، من خلال تنظيم جولات للمواقع الأثرية في أنحاء العاصمة القاهرة، والسماح للمشاركين بتوثيقها برسمها.

ويستخدم فنانون أقلامهم وفرش الرسم الخاصة بهم لرسم المتحف ومحتوياته في لوحات مميزة.

وفي بدايات توجيهه الدعوات لهذه الجولات عبر «فيس بوك»، يوضح حمدي أن الجولة كانت تجتذب عدداً قليلاً ثم تزايد العدد بعد ذلك.

وقال «وجهت دعوة بسيطة، انضم لها أول الأمر نحو 15 أو 20 طالباً وطالبة من كليتنا، وبعدها بدأت تنتشر المبادرة».

وأشار إلى أنه مع تزايد الاهتمام بالمبادرة، فإنه يبحث إمكانية توسيعها لتشمل محافظات أخرى إلى جانب القاهرة.