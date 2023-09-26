نجم فرنسي يعرض جزءاً من مقتنياته الفنية للبيع

قرر الممثل الفرنسي، جيرار ديبارديو، أن يبيع جزءاً من مجموعة التحف الفنية التي يقتنيها، إذ سيعرض للبيع 250 عملاً يمتلكها النجم السينمائي في مزاد علني بباريس اليوم وغداً.

ومن المتوقع أن تعرض في المزاد منحوتات للفنان والنحات الفرنسي الشهير أوجست رودان، ولوحات ورسومات للفنان الإسباني بابلو بيكاسو.

ومن أبرز القطع في المزاد قطعة برونزية للنحات جيرمين ريتشييه، يقدر ثمنها بـ800 ألف يورو (851 ألفاً و400 دولار). كما تتوقع دار مزادات «درو» أن تراوح العائدات بين ثلاثة وخمسة ملايين يورو.

يشار إلى أن القضاء الفرنسي يحقق مع ديبارديو - الذي شارك في نحو 200 فيلم - بتهمة الاغتصاب منذ ديسمبر 2020، وينفي الفنان الفرنسي (74 عاماً) هذه الاتهامات.