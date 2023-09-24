المفاوضات تتواصل بين الكُتّاب المُضربين في هوليوود والاستوديوهات

تسارعت التطوّرات في هوليوود بشأن إضراب كُتّاب السيناريو، الذي يشلّ القطاع السينمائي والتلفزيوني منذ نحو خمسة أشهر، إذ أعلنت نقابتهم أنها تواصل المفاوضات مع الاستوديوهات، بعدما شهدت تقدماً يوحي برغبة في التوصل إلى اتفاق يضع حداً للتحرك المطلبي.

وأفادت «رايترز غيلد أوف أميركا» في رسالة وجهتها الجمعة الماضية إلى 11 ألفاً و500 كاتب سيناريو تمثّلهم، بأن المفاوضين من الطرفين «سيجتمعون مجدداً». وأضافت أنها تواصل «العمل للحصول على اتفاق يستحقه كُتّاب السيناريو».

ويؤمل أن تفضي الجولة الجديدة من المفاوضات إلى نتيجة إيجابية. ومن هذه البوادر أن كبار مسؤولي «ديزني» و«نتفليكس» و«وارنر براذرز» و«إن بي سي يونيفرسال» شاركوا فيها شخصياً خلال الأيام الثلاثة الماضية.